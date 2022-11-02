DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6165 ₺

EURO

18,1810 ₺

ALTIN

976,58 ₺

BİST

4.105,46 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Merkez Bankası uyardı, bankalar faizi düşürdü!

Merkez Bankası uyardı, bankalar faizi düşürdü!

Merkez Bankası'nın “faizi indirin” uyarısından sonra bankalar mevduata verdikleri faiz oranını düşürmeye başladı.

1 Gün Önce
2022-11-02 12:02:28
Merkez Bankası uyardı, bankalar faizi düşürdü!

Geçen hafta bazı bankalar 33 güne kadar olan aylık Türk lirası mevduata yüzde 29'a kadar faiz vermeye başlamışlardı.

Merkez Bankası'nın pazartesi günkü uyarısından sonra bankalar mevduat faizlerini düşürmeye başladılar. Cuma günü yüzde 27 ile 29 arasında faiz veren 3 banka dün itibariyle bu oranını yüzde 23'e kadar düşürdü.

Bu sabah itibariyle bankaların aylık mevduat oranı yüzde 21 ile 23 arasında değişiyor.

MERKEZ BANKASI UYARMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalardan piyasa dışı saatlerde döviz işlemlerinin ve tahvil yükümlülüğünden kaçınmak için yüksek mevduat faizi uygulamalarının son bulmasını istedi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş