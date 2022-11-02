Merkez Bankası uyardı, bankalar faizi düşürdü!

Merkez Bankası'nın “faizi indirin” uyarısından sonra bankalar mevduata verdikleri faiz oranını düşürmeye başladı.

Geçen hafta bazı bankalar 33 güne kadar olan aylık Türk lirası mevduata yüzde 29'a kadar faiz vermeye başlamışlardı.

Merkez Bankası'nın pazartesi günkü uyarısından sonra bankalar mevduat faizlerini düşürmeye başladılar. Cuma günü yüzde 27 ile 29 arasında faiz veren 3 banka dün itibariyle bu oranını yüzde 23'e kadar düşürdü.

Bu sabah itibariyle bankaların aylık mevduat oranı yüzde 21 ile 23 arasında değişiyor.

MERKEZ BANKASI UYARMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalardan piyasa dışı saatlerde döviz işlemlerinin ve tahvil yükümlülüğünden kaçınmak için yüksek mevduat faizi uygulamalarının son bulmasını istedi.