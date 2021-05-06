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Merkel, Türkiye'ye 'Libya'dan çekilme' çağrısında bulunmuş

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında video konferans aracılığıyla dün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

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06.05.2021 16:32:34
Merkel, Türkiye'ye 'Libya'dan çekilme' çağrısında bulunmuş

Açıklamada, iki liderin de Libya'da Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki hükümete destek ve yardım sağlamanın yanında yıl sonunda yapılması planlanan seçimlerin düzenlenmesine yardımcı olma konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Seibert, görüşmede Merkel'in Erdoğan'a 'yabancı kuvvetler ve paralı askerlerin yaklaşan geri çekilmesinin önemli bir sinyal göndereceğini' vurguladığı ifade edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Libya'da bulunan yabancı kuvvetlerin ülkeden çekilmesi yönünde çağrıda bulunarak, Libya'dan yabancı askerlerin çekilmesinin, “önemli mesaj” olacağını söylediği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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