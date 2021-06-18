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Merkel: Türkiye ile belirli konuları çözmek için birbirimize bağımlıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye’nin belirli konuları birlikte şekillendirme konusunda birbirine bağımlı olduğunu söyledi.

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18.06.2021 22:22:35
Merkel: Türkiye ile belirli konuları çözmek için birbirimize bağımlıyız

Merkel, Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşme öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Macron ile 24-25 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konularda koordinasyon sağlamak istediklerini belirtti.

Zirvede dış politika konularında Rusya ve Türkiye ile ilişkilerin de görüşüleceğine işaret eden Merkel, hem Macron'un hem de kendisinin, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anımsattı.

Büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını bildiklerini, bir taraftan görüş ayrılıklarının bulunduğunu ifade eden Merkel, "Diğer taraftan belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Merkel, bu konular arasında, göç sorununun yanı sıra Suriye ve Libya'nın geleceğine ilişkin konuları gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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