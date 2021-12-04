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TIMETURK / DÜNYA / Merkel 'Sinsi virüs' olarak tanımladı… Ciddiye alınması çağrısı yaptı

Merkel 'Sinsi virüs' olarak tanımladı… Ciddiye alınması çağrısı yaptı

Almanya’da yükselişe geçen Kovid-19 hakkında açıklamalarda bulunan Başbakan Angele Merkel virüsü ‘Sinsi’ olarak tanımladı ve ciddiye alınması çağrısı yaptı.

32 Dakika Önce
2021-12-04 18:05:16
Merkel 'Sinsi virüs' olarak tanımladı… Ciddiye alınması çağrısı yaptı

Merkel, haftalık video mesajında, Kovid-19 salgınının dördüncü dalgasında çok ciddi bir durum yaşandığını belirterek, "Ülkemizin bazı bölgelerinde bu durum dramatik olarak da ifade edilebilir. " dedi.

Hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin dolduğuna, ağır hastaların hava yoluyla başka bölgelerdeki hastanelere götürüldüğüne ve çok sayıda kişinin Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybettiğine dikkati çeken Merkel, "Her biri ailelerini veya arkadaşlarını şaşkın ve çaresiz bırakıyor. Bu çok acı, çünkü önlenebilir. Etkili ve güvenli aşılarla bunun için anahtar elimizde." şeklinde konuştu.

Merkel, Kovid-19'un tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Bu sinsi virüsü ciddiye alın. Özellikle yeni omicron varyantı, öncekilerden daha da bulaşıcı görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halkı aşı olmaya çağıran Merkel, aşı olmanın hastalığı ağır geçirmekten koruduğunu aktardı.

Merkel, Kovid-19 tedbirlerine uyanlara da teşekkür etti.

Öte yandan, Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 64 bin 510 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylelikle toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 116 bin 70'e, aktif vaka sayısı ise 955 bine çıktı.

Son 24 saatte 378 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 102 bin 946 olarak kayıtlara geçti.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da 442,7 olarak belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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