Merkel: Önümüzde çok zor haftalar var

Almanya Başbakanı Merkel, artan koronavirüs vaka sayılarına işaret ederek Almanya'yı zor haftaların beklediğini söyledi. Merkel, herkesi aşı olmaya ve aşı olmayanları ikna etmeye çağırdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video podcastında Almanya'da artan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Önümüzde çok zor haftalar var" diye konuşan Almanya Başbakanı, bir kez daha herkesi koronavirüs aşısı olmaya çağırdı.

Bir yıl önce de durumun çok ciddi olduğunu ancak şimdi aşılara ulaşma imkanı bulunduğunu hatırlatan Merkel, "Bu olanağı hemen kullanmalıyız, hızlı bir şekilde kullanmalıyız. Sizden rica ediyorum; Siz de katılın ve yakınlarınızı, arkadaşlarınızı ikna etmeye çalışın" dedi.

Her koronavirüs hastasının en iyi şekilde tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, her hasta için de hastanelerde yer ve personel olması gerektiğini ifade etti.

Angela Merkel, "Ancak tam da bu koronadan ağır şekilde etkilenen bölgelerde mümkün değil. Üniteler dolu ve hastaların başka yerlere nakledilmesi gerekiyor. Ameliyatlar iptal ediliyor. Henüz geçen pandemi kışının etkilerini üzerinden atamamış olan doktorlar ve sağlık personeli sınırlarının eşiğine gelmiş durumda" dedi.

Almanya'da eyalet yönetimlerini bir kez daha birlikte hareket etmeye çağıran Merkel, "Federal yönetim ve eyalet yönetimlerinin ortak kurallar üzerinde anlaşmaları bize hep yardımcı oldu" dedi.

"Aşısızlar risk altında"

Tazeleme aşısı olarak bilinen üçüncü doz aşıların önemine de dikkat çeken Almanya Başbakanı, bu konuda da hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Merkel ancak bu şekilde ağır sonbahar-kış dalgasını kırmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Almanya'da uzmanlar hızla artan koronavirüs vakaları nedeniyle aşı olmamış kişilerin bu kış daha büyük bir risk ile karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıyor.

Almanya'da koronavirüs vaka sayıları rekor seviyeye ulaşmış, geçen perşembe şu ana kadar bir gün içerisinde kaydedilen en yüksek koronavirüs vaka sayısı olan50 bin yeni vaka kayda geçmişti.

Ülkede pandemi ile mücadelede yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, şu ana kadar halkın yüzde 67,5'i iki doz koronavirüs aşısı oldu.

Almanya'da gelecek hafta federal yönetimile eyalet yönetimlerinin bir araya gelerek koronavirüs önlemlerini ele alması bekleniyor.



Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.