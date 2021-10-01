Merkel neden susuyor?

Hıristiyan Birlik Partileri, tarihinin en kötü seçim sonucunu aldı, ortalık toz duman. Başbakan Merkel, köşesine çekildi, sessizliğe gömüldü. Olaf Scholz’u arayıp tebrik etmesi ise bardağı taşırdı.

Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/ CSU) başbakan adayı, aynı zamanda Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel başkanı Armin Laschet seçimi kaybetti. Laschet'e yönelik baskı artıyor ve istifa sesleri yükseliyor. Merkel ise seçimlerden sonra herhangi bir açıklama yapmadı, köşesine çekilip sessizliğe gömüldü.

LASCHET'İ DESTEKLEMEDİ

Sabah Gazetesi'inden İbrahim Taş'ın haberine göre; Merkel'in seçim sonuçlarını değerlendirmemesi, partisinin ve başbakan adayı Armin Laschet'in geçirdiği zor günlerde susmayı tercih etmesi eleştiriliyor. Merkel'in suskunluğunun nedeni bilinmiyor. Ancak bir süredir Başbakan Merkel'in parti ile bağlarını kopardığı yönünde intiba var. Seçim kampanyasında da Merkel'in, Laschet'e güçlü destek vermediği vurgulanıyor.

SCHOLZ'U TEBRİK ETTİ

Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı bir açıklamada, Merkel'in seçimi kazanan Olaf Scholz'u pazartesi günü tebrik ettiğini bildirdi. Yani Merkel'in genel seçimden sonraki tek tepkisi, Scholz'un seçim başarısını tebrik etmekle sınırlı kaldı. Merkel'in bu tutumu, partisi CDU içinde tepkilere yol açtı. Merkel eleştirilere de henüz yanıt vermedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.