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Merkel: Libya halkının gelecekleri hakkında kendilerinin karar vermesini istiyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya halkının, geleceği hakkında kendilerinin karar vermesini istediklerini söyledi.

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23.06.2021 21:10:02
Merkel: Libya halkının gelecekleri hakkında kendilerinin karar vermesini istiyoruz

Şansölye Merkel, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak için Almanya'nın başkentinde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.

Görüşme öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Blinken'ın konferansa katılmasının önemli olduğunu belirterek, "Libya'ya yönelik ortak bir sinyal göndermemiz önemli. Libya halkının, gelecekleri hakkında kendilerinin karar vermesini istiyoruz." dedi.

Merkel, ayrıca uluslararası ortakların da bu yolda Libya'ya eşlik etmelerinin önemine işaret ederek, "Hem Afrika açısından hem de Afrika-Avrupa ilişkileri açısından Libya'daki durumun stratejik önemini hepimiz biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmede transatlantik gündemini de ele alacaklarını anlatan Merkel, ABD Başkanı Joe Biden ile G7 ve NATO zirvelerinde bir araya gelme fırsatını bulduğunu anımsattı.

Merkel, Biden ile bu toplantılarda sadece dünyadaki zorlukları tanımlamadıklarını aynı zamanda ortak bir yaklaşım konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Biden'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi de Blinken ile ele alacakları bilgisini paylaşan Merkel, Biden-Putin görüşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Merkel, "Tüm görüş ayrılıklarına rağmen her zaman konuşma kanalları açık tutulmalı, tutumlarımız ve çıkarlarımız açıkça belirtilmeli ve ardından çözüm koridorlarının nerede olduğuna bakmalıyız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de Libya'nın istikrar, güvenlik ve birlik yoluna girmesini ümit ettiğini belirtti.

Almanya ve ABD'nin birlikte çalışmaları gerektiğini ifade eden Blinken, karşılaşılan tüm zorluklar göz önüne alındığında hiçbir ülkenin tek başına hareket edemeyeceğini, bundan dolayı iş birliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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