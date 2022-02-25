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Merkel'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ilk açıklama
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Merkel'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ilk açıklama

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı.

1 Saat Önce
2022-02-25 13:40:41
Merkel'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ilk açıklama

Alman Haber Ajansı DPA'ya açıklama yapan Merkel, "Rusya'nın bu savaşı, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa tarihinde derin bir dönüm noktasıdır." dedi.

Gelişmeleri büyük endişeyle takip ettiğini belirten Merkel, "Uluslararası hukukun bu açık ihlali için hiçbir gerekçe yok, bunu en güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bu korkunç günlerde Ukrayna halkı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yanında olduğunu dile getiren Merkel, Alman hükümetinin savaşı en kısa sürede durdurmaya yönelik tüm çabalarına desteğinin tam olduğunu vurguladı.

Merkel, Rusya'nın bağımsız bir devletin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırısının bu kez tüm Ukrayna'yı etkilediğine işaret etti. .

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