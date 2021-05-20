DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Putin: 'Dişlerini kırarız'
'İpsiz dünya'... İnsandaki şiddet ve şehvet gücü...
Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısı 519'a yükseldi
Gazze'de ilk kayıp ve hasar raporu açıklandı... İşte ayrıntılar...
Rusya Başbakanı’na Türkiye baskısı
Rus gazetesinden dikkat çeken Erdoğan yorumu
İDDEF’ten Gazze’ye 11 Milyon TL Acil Yardım Desteği
Pentagon'dan UFO açıklaması
Bilal Temel kimdir? Bilal Temel nereli kaç yaşında?
Araştırma: İsrailliler daha çok kan dökülmesini istiyor
Türk dizileri İtalya'da neden bu kadar seviliyor?
Ayaz Özdemir'e Gelen Dizi Teklifleri
“Kürecik Radar Üssü, İsrail’e kapatılsın”
Milli Savunma Bakanı Akar: Kandil'in ışıkları söndü
İHH’dan Filistin'e acil yardım

Merkel'den dikkat çeken çıkış: Hamas olmadan ateşkes olmaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanması için Hamas ile dolaylı görüşmeler yapılmasına destek verdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.05.2021 14:41:17
Merkel'den dikkat çeken çıkış: Hamas olmadan ateşkes olmaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanması için Hamas ile dolaylı görüşmeler yapılmasına destek verdi.

Merkel, WDR Avrupa Forumu'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e saldırılarını ve gerilimin tırmanmasını değerlendirdi.

"Afganistan'da Taliban ile görüşmeler yapıldı. Hamas ile de bir şekilde konuşulmasını destekler misiniz?" sorusuna cevap veren Merkel, Hamas ile dolaylı temasların olması gerektiğini ifade etti.

Mısır'ın ve başka Arap ülkelerinin Hamas ile konuştuklarını aktaran Merkel, "Hamas ile hiçbir temas olmadan bu (çözüm) olmaz. Bunu her zaman doğrudan yapmak gerekmez ancak elbette Hamas'ın belli bir şekilde dahil edilmesi gerekiyor. Çünkü Hamas olmadan ateşkes olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, İsrail'in kendisine yönelik saldırılara karşı koyduğunu iddia ederek, İsrail'in "kendini savunma hakkını" desteklediklerini belirtti.

Almanya'da antisemitizm olaylarını da sert şekilde kınadığını söyleyen Merkel, "Bunun, İsrail devletinin politikasına yönelik eleştiri konusundan ayrı tutulması gerekir. Bu ifade edilir. Bu İsrail'de de ifade edilir. Bizim burada da ifade edilebilmelidir." dedi.

Merkel, kendisinin de İsrail'in yerleşim politikasını eleştirdiğini anımsatarak, ancak sinagogların önünde gösteri yapılmasına, bayrakların yakılmasına ve Museviliğe karşı tümden karşı olunmasına "sıfır tolerans" göstereceklerini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş