DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'li YouTuber, daha fazla izlenmek için uçağını düşürmekle suçlanıyor
Görenler şaşkına dönüyor! 67 yıldır yıkanmıyor, ölü hayvanlardan besleniyor
''İnfluenza vakaları Omicron'u geçti''
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi ne zaman başlayacak? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri nasıl ve nereden izlenir?
Yasemin Erbil'den bomba cevap! Cansu Özlevi özür diledi
Günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor!
İslam Memiş uyardı: Ellerinde patlayacak
Merkez Bankası faiz indirirse altın düşer mi yükselir mi? Faizler düşerse gram altın fiyatı artar mı düşer mi?
'Putin'in korktuğu adam'
Konyaspor'dan Efecan Karaca bombası!
Asgari ücretlilerle ilgili flaş yasak geldi! Bankalar artık bunu yapmayacak
Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Sevcan Orhan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Giresunspor maçını değerlendirdi: İç sahada yakışmaz
Merkez Bankası faiz indirirse dolar ne olur? Merkez Bankası faiz indirse dolar yükselir mi düşer mi?
Karar yazarı Karaalioğlu'dan muhalefete eleştiri: Hamle yapmak yerine zamana oynuyor

TIMETURK / DÜNYA / Merkel, BM Genel Sekreteri'nin iş teklifini kabul etmedi

Merkel, BM Genel Sekreteri'nin iş teklifini kabul etmedi

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iş teklifini kabul etmedi. Merkel'in ofisinden yapılan açıklamada eski Başbakan'ın, Guterres'e teşekkür edip iş teklifini geri çevirdiği bildirildi.

3 Saat Önce
2022-01-20 11:00:57
Merkel, BM Genel Sekreteri'nin iş teklifini kabul etmedi

BM kaynaklarına göre, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Merkel'den, geçen yılın sonlarında başlattığı pandemi sonrası yönetimi için kurulan danışma panelini yönetmesini istedi.

Ancak Merkel'in BM Genel Sekreteri ile konuştuğu ve teklifi kabul etmeyeceğini söylediği açıklandı.

16 yıl iktidarda kaldıktan sonra emekliğe ayrılan Merkel, Deutsche Welle'ye, bundan sonra ne yapacağı ile ilgili bir soruya "kitap okuyup uyumak istediğini" söylemişti.

AFP'nin aktardığına göre, yakın çalışma arkadaşı Beate Baumann, Merkel'in siyasi anılarını kitaplaştırmak için işbirliği yaptıklarını ve bunun iki ila üç yıl süreceğini söyledi.

30 yıl milletvekili olarak görev yapan Merkel'in halen Federal Meclis tarafından sağlanan bir ofisi bulunuyor.

Geçen yılın sonlarında görevini bırakan 67 yaşındaki Alman politikacının yerine, seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz geçti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş