Merak ediliyordu! Erdoğan ile Esed görüşecek mi? Kremlin yanıtladı

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye rejimi lideri Beşar Esed'in görüşeceği iddialarına dair yorum yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şam rejimi lideri Beşar Esed'in telefon görüşmesi yapacağına dair iddialar gündeme geldi.

Türkiye'de çeşitli medya organlarında yer verilen haber, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'a da soruldu.

Günlük basın toplantısında Rus gazeteciler tarafından yöneltilen soruda Peskov'a, kısa bir süre önce Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede bu konunun gündeme gelip gelmediği sorusu yöneltildi.

Peskov bu soruya "Kısa bir süre önce Soçi'de yapılan görüşmede Suriye meseleleri istişare edildi. Ancak telefonla iki temasların olasılığı Türk veya Suriye tarafına sorulmalı" cevabını verdi.

Soçi'de gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile Esed rejimi arasındaki ilişkilerin de ele alındığı ve iki taraf arasında temaslarda bulunulabileceği öne sürülüyordu.

Mepa News