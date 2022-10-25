Meloni’li Avrupa daha mı güçlü olacak? Daha gergin dünyanın ‘Demir Leydi’si

İtalya’da geçen ay yapılan erken genel seçimleri kazanan sağ ittifakın lideri Giorgia Meloni başbakanlığı dün Mario Draghi’den devraldı. Peki Meloni’li İtalya ve Avrupa nasıl olacak, Müslümanlara ve Türklere yansıması nasıl olacak?

AHMET ÖZTÜRK | TIMETURK

İtalya'da geçen ay yapılan erken genel seçimleri kazanan sağ ittifakın lideri Giorgia Meloni başbakanlığı dün Mario Draghi'den devraldı. Meloni ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçse de kabinesindeki kadın oranı önceki hükümetlerin altında kaldı. Zira Meloni, batı Avrupa ya da Baltık ülkelerinde benzerlerine rastlanan feminist türde bir siyasetçiden öte dünyaya soğuk savaş angajmanında yaklaşan bir modern dönem ‘Demir Leydi'si…

MELONİ'Lİ DIŞ POLİTİKA

Meloni'nin başbakanlığı gerek ülke içinde gerekse dünya politikasında daha gergin bir ortamın sinyallerini şimdiden veriyor. Zira Meloni, İtalya'nın eski Başbakan Berlusconi döneminden beri bir türlü yakalayamadığı eski parlak günlerine dönmesi uğraşısında… Meloni, dış siyasette AB rüzgarına kapılmış bir İtalya değil, AB siyasetine öncülük eden bir ülke peşinde… Bunun için de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İtalya'nın Transatlantik İttifakı'nın kurucusu olduğunu vurgulayan kutlama mesajını yanıtlayan Meloni, “NATO ile çalışmaya hazırız, burası askeri bir ittifaktan daha fazlası; yanında durmaktan asla vazgeçmeyeceğimiz ortak değerler kalesidir” ifadelerini kullandı.MeloniNATO'cu politikanın şimdilerde uygulama alanı olan Ukrayna için de bir mesaj vermeyi tercih etti. Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kutlama mesajına verdiği cevapta “İtalya, özgürlüğü ve hak edilmiş barış için savaşan Ukrayna'nın cesur halkının yanındadır ve her zaman da olacaktır. Yalnız değilsiniz!” dedi.

Dolayısıyla Meloni'nin Rusya ve Vladimir Putin'le olan ilişkisinin de Ukrayna denkleminde ilerleyeceğini düşünürsek, Rusya-İtalya ve Rusya-Avrupa ilişkilerinin de daha fazla yara alması beklenebilir. Zira Putin, Meloni'ye ilk sürprizini 3 hafta kadar önce yaptı ve Avrupa sert bir kışa hazırlanırken Rusya teknik arızayı bahane ederek İtalya'ya doğalgaz akışını durdurdu.

Meloni aynı zamanda bir İslam ve Türk karşıtı… Ve Türkiye'nin AB üyeliğine açıkça karşı çıkıyor. Bu durumun Avrupa'da Türkofobi, Erdoğanofobi ve İslamofobi taraftarları için yeni bir soluk olduğunu kestirmek zor değil. Bir süredir Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başını çektiği Avrupa'daki İslamofobik siyaset kampında Macron'a bundan böyle Meloni'nin eşlik edeceğini söylemek zor değil. Genelde Avrupa ve özelde de İtalya'da yaşayan Müslümanları, göçmenleri ve Türkleri daha zor bir dönemin beklediği söylenebilir.

İÇ POLİTİKADA ZORLUKLAR

Meloni, iktidara tek başına gelmedi. Aşırı sağ ittifakın başbakanı oldu ve dolayısıyla bir koalisyon hükümetine başbakanlık yapıyor. Karizmatik bir kadın başbakan olarak bu koltukta ne kadar kalabileceğini kestirmek zor. Zira bütün Avrupa'yı etkisi altına alan ekonomik durgunluk ve Avrupa halklarının yaşadığı bezginlik, Meloni'ye Liz Truss kadar kısa olmasa da benzer bir kaderi yaşatabilir… Üstelik Meloni, aşırı sağ ittifakıyla çok daha kırılgan bir hatta siyaset yapıyor.