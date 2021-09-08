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TIMETURK / DÜNYA / Meksika şiddetli depremle sarsıldı

Meksika şiddetli depremle sarsıldı

Meksika'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.

3 Saat Önce
2021-09-08 06:01:17
Meksika şiddetli depremle sarsıldı

Meksika'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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