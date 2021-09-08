Meksika şiddetli depremle sarsıldı

Meksika'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.