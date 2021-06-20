Meksika'nın ABD sınırında silahlı saldırılar: 15 ölü

Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletine bağlı Reynosa kentindeki bazı yerleşim yerlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti. Tamaulipas, sık sık uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarına sahne oluyor.

Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletine bağlı Reynosa kentindeki bazı yerleşim yerlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Tamaulipas eyaletinden yapılan yazılı açıklamada, Reynosa'nın doğusundaki bazı bölgelerde günün erken saatlerinde silahlı saldırılar düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, araç içinden yapılan saldırılarda 15 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırının ardından ordu ve polis ekipleri harekete geçerken, yetkililer, iki kadını kamyonunda esir alan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Reynosa Belediye Başkanı Maki Esther Ortiz Dominguez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıların açıklığa kavuşturulması ve halkın korunması çağrısında bulundu.

ABD'nin Texas eyaletiyle sınır komşusu olan Tamaulipas, sık sık uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarına sahne oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.