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Meksika'da yüzlerce göçmen polisle çatıştı

Meksika'nın Chiapas eyaletinden ABD'ye doğru yürümek isteyen yüzlerce göçmen, kendilerine engel olmaya çalışan polisle çatıştı.

3 Saat Önce
2022-04-02 08:28:44
Meksika'da yüzlerce göçmen polisle çatıştı

Meksika basınında yer alan habere göre, ulusal güvenlik ekipleri tarafından kurulan barikatları aşmak isteyen 500'den fazla düzensiz göçmen, Huixtla kentine doğru ilerlemek istiyor.

Yetkililer, göçmenlerin toplu halde polis bariyerlerine saldırması üzerine çıkan çatışmada bazı kişilerin yaralandığını bildirdi.

Gün içinde polis kuşatmasını kırmayı başaran çoğunluğu Orta Amerikalı göçmenler, ABD'ye ulaşmak üzere yollarına devam etti.

Ulusal Göç yetkilileri, mevcut güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını belirterek, polisten daha fazla takviye istedi.

HEDEF ABD

Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı Göç Politikası Birimi'ne göre, Meksika, geçen yıl ocak-eylül aylarında 190 binden fazla belgesiz göçmeni tespit etti, bunlardan 74 bin 300'ünü ise sınır dışı etti. .

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