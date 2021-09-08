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Meksika'da Yüksek Mahkemesi'nden feministleri sevindiren karar

Meksika Ulusal Adalet Yüksek Mahkemesi, (SCJN) kürtajın suç sayılmasını anayasaya aykırı bulduğunu ilan etti. Öte yandan karar, ülkedeki feminist gruplar ve bazı kadın dernekleri tarafından sevinçle karşılandı.

2 Saat Önce
2021-09-08 07:24:41
Meksika'da Yüksek Mahkemesi'nden feministleri sevindiren karar

Meksika Ulusal Adalet Yüksek Mahkemesi, (SCJN) kürtajın suç sayılmasını anayasaya aykırı bulduğunu ilan etti.

Meksika basınında çıkan habere göre, Yüksek Mahkeme, hamileliğin ilk aşamasında kürtaj yaptıran kadınların cezalandırılmasını suç sayan yasayı Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

Oy birliğiyle alınan karar gereği, gönüllü kürtaj yapan veya kürtaj yaptıran kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla çarptırılan 196. madde geçersiz kılındı.

Karar, ülkede tarihi olarak değerlendirilirken Yüksek Mahkeme'nin kürtaj kararının Meksika'nın diğer eyaletlerinde de emsal teşkil edebileceği belirtildi.

Öte yandan karar, ülkedeki feminist gruplar ve bazı kadın dernekleri tarafından sevinçle karşılandı.

Meksika'da 32 eyalet içerisinde sadece Meksiko, Oaxaca, Hidalgo ve Veracruz'ta kürtaj suç olarak kabul edilmiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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