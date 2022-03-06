Meksika’da tribünlerde dehşet! 17 ölü, onlarca yaralı...

Meksika Ligi’ndeki Queretaro-Atlas maçında taraftarlar arasında dehşet verici kavga yaşandı

Meksika Ligi'nde Queretaro ile Atlas arasında oynanan maça tribün olayları damga vurdu. Sahadan 17 ölü çıktı.

Meksika Liga maçında Cumartesi günü Queretaro ile Atlas karşı karşıya geldi.

Corregidora Stadyumu'nda yaşanan arbedede birçok taraftar yaralanarak hastaneye kaldırılırken 17 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Taraftarlar tribünlerde ve sahada kavga etti. Birçoğunun rakip takım taraftarlarını yaralamak için silah kullandığı görüldü. Stadyumda şiddet patlak verince maç ikinci yarının ortasında iptal edildi.

Bir anne, Queretaro hayranları tarafından hedef alınmamak için oğlunun Atlas formasını almak zorunda kaldı.

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