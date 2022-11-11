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Meksika'da silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-11-11 08:54:02
Meksika'da silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Apaseo El Alto kasabasında, bir grup silahlı kişi gece kulübüne baskın yaptı.

Yerel yetkililer, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Zanlılar olay yerinden kaçtı. Polis, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Öte yandan Empalme Escobedo kasabasında, çeteler arasında yaşanılan silahlı çatışmada ise 12'den fazla araç ile birkaç iş yerinin ateşe verildiği belirtildi.

Böylece Guanajuato eyaletinde yılbaşından bu yana öldürülen kişi sayısı 2 bin 424'e yükseldi.

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