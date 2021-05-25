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Meksika'da mafya suikasti; emniyet müdürü öldürüldü

Meksika'nın Sinaloa eyaleti Emniyet Müdürü Joel Ernesto Soto, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Google News - Timeturk
25.05.2021 11:21:56
Meksika'da mafya suikasti; emniyet müdürü öldürüldü

Sinaloa Kamu Güvenliği Bakanı Cristobal Castaneda, yaptığı açıklamada, Soto'nun aracının kurşunlanmış halde eyaletin başkenti Culiacan yakınlarında bir otoyolda bulunduğunu belirtti.

Castaneda, Soto'nun cesedinin de araçta bulunduğunu ifade etti.

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Soto'nun korumasından haber alınamadığını söyleyen Castaneda, olayı "alçakça bir saldırı" olarak niteledi.

Sinaloa eyaleti, birçok uyuşturucu çetesinin faaliyet gösterdiği yer olarak biliniyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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