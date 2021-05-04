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Meksika'da korkunç kaza

Meksika'nın başkenti Meksiko'da Olivos Metro İstasyonu'nda demir yolunun bir kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökmeyle birlikte tren raydan çıkması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

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04.05.2021 08:33:24
Meksika'da korkunç kaza

Meksika'da metro üst geçidinin, üzerindeki tren vagonlarıyla çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika basınındaki haberlere göre, yetkililer, başkent Meksiko'da bakımda olan metro üst geçidinin bir kısmının, üzerindeki tren vagonları ile çöktüğünü açıkladı.

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Yetkililer, vagonların geçidin altında bulunan yoldaki araçların üstüne düştüğünü ifade etti.

Kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, geçidin yoldan yüksekliğinin yaklaşık 5 metre olduğunu kaydetti.

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Yetkililer, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edilmesiyle arama kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi.

Meksiko City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olay yerine ulaştığını belirtti.

Sheinbaum, kazada 15 kişinin öldüğünü, yaralılar olduğunu ve bir aracın enkaz altında kaldığını ifade etti.

Meksika basınına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, bir ucu üst geçitte takılı kalan bir vagonun diğer ucu yolda bulunuyor.

Görüntülerde, ekiplerin merdiven yardımıyla vagonlara ulaşarak çalışmalarını sürdürmesi dikkat çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan