DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2022 SSK emekli maaşına yüzde kaç zam yapıldı? 2022 emekli aylığı ne kadar olacak? Emekliler kaç lira zam alacak?
Elon Musk’a uzay dersi: Tesla, Mars yörüngesinde dönmüyor
TÜİK işsizlik rakamlarını açıklandı
İkinci el otoda yeni dönem
2022 SSK emekli maaşı ne kadar? Emeklilere ek zam yapılacak mı? Emeli aylığına düzenleme yapılacak mı?
Çiftçilere müjde: Alınan vergi iade edilecek
Uğur Şahin'den 4'üncü doz aşı açıklaması
Dolardan yeni rekor geldi
Galatasaray Avrupa Ligi rakibi hangi takım olur? Galatasaray hangi takımla eşleşir?
Cem Küçük: Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı, 2 bin lira gibi emekli maaşı alanlar var bunlar da düzeltilmeli
Moody’s, Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı
Bloomberg Analisti: “Bitcoin 2022’de 100.000 dolara çıkacak!”
Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret dördüncü son toplantı hangi gün yapılacak?
TİSK'ten yeni ''asgari ücret'' açıklaması
Çin medyası: Komünist Parti üyelerinin üç çocuk yapma sorumluluğu var

TIMETURK / DÜNYA / Meksika'da katliam gibi kaza: 49 göçmen hayatını kaybetti

Meksika'da katliam gibi kaza: 49 göçmen hayatını kaybetti

Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Kazada 49 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 40 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2021-12-10 08:11:26
Meksika'da katliam gibi kaza: 49 göçmen hayatını kaybetti

Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonun otoyolda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 49 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir kamyonun otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi.

Kazada, 49 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 40 kişi yaralandı.

Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş