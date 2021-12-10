Meksika'da katliam gibi kaza: 49 göçmen hayatını kaybetti

Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Kazada 49 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 40 kişi yaralandı.

Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonun otoyolda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 49 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir kamyonun otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi.

Kazada, 49 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 40 kişi yaralandı.

Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.