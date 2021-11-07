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Meksika'da feci kaza: 19 ölü

Meksika'da, freni arızalanan kamyonun otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

3 Saat Önce
2021-11-07 08:12:59
Meksika'da feci kaza: 19 ölü

Meksik'nın başkenti Meksiko'nun doğusundaki Puebla kentinde freni arızalanan kamyon gişelerdeki araçlara çarptı.

Yetkililer, kazada kamyon şoförü dahil 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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