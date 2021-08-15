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Meksika'da çeteler arası çatışma: 16 ölü

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda 16 kişi öldü.

2 Saat Önce
2021-08-15 08:19:49
Meksika'da çeteler arası çatışma: 16 ölü

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda 16 kişi öldü.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde, rakip organize suç örgütleri, ABD'ye giden uyuşturucu rotasının kontrolünü sağlamak amacıyla ağır silahlarla çatıştı.

Görgü tanıklarına göre, gün boyu birbirine acımasızca saldıran grupların mücadelesi sürecinde bölgede şimdiye kadar 16 ceset tespit edildi.

Vali Alejandro Tello, eyalette kontrolü sağlamakta yetersiz kaldıklarını belirterek, merkezi hükümetten destek kuvvet talebinde bulundu.

Yılbaşından bu yana 800 can kaybı

Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaleti, ülkenin en güçlü kartellerini sıklıkla karşı karşıya getiriyor.

Geçen yıl 1065 kişinin öldürüldüğü eyalette, yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü geçti.

Meksika'nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa karteli ile diğer gruplarla savaşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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