Meksika'da bir şüphelinin evinden binlerce kemik parçası çıktı

Meksika'nın başkenti Mexico City'de seri katil olduğundan şüphelenilen kişinin evinin zemininde 17 cesede ait binlerce kemik bulundu.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de seri katil olduğundan şüphelenilen kişinin evinin zemininde 17 cesede ait binlerce kemik bulundu.

Mexico City Savcılığından yapılan açıklamada, 72 yaşındaki şüphelinin evinin zemininde yapılan kazılarda 3 bin 787 kemik parçası bulunduğu ifade edildi.

İncelemeler sonucunda 3 bin 787 kemiğin yıllar önce kaybolan 17 kişiye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Olay yerinde, kaybolan kişilerin kimlik gibi özel eşyalarının bulunduğu aktarıldı.

Kazı çalışmalarının toprak altında da sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.