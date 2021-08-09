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TIMETURK / DÜNYA / Meksika'da bir eve silahlı saldırı: 8 kişi öldü

Meksika'da bir eve silahlı saldırı: 8 kişi öldü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde parti yapılan bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, saldırganlar polis tarafından aranıyor.

8 Saat Önce
2021-08-09 08:46:55
Meksika'da bir eve silahlı saldırı: 8 kişi öldü

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Irapuato ilçesine bağlı Santa Maria semtinde, silahlı oldukları öğrenilen 3 kişi bir evde parti düzenlendiği sırada baskın yaptı.

İhbar üzerine olay yerine giden polisler, 1'i kadın 8 kişinin cansız bedenine ulaştı.

3 saldırgan aranıyor

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, saldırganların 3 kişi olduğu ve olayın hemen ardından kırmızı bir kamyonetle kaçtıkları belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Guanajuato eyaleti, ülkede silahlı çetelerin varlığının en yoğun görüldüğü yerlerden biri olarak geçiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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