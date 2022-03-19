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'Mehmet Öz'ün Türk vatandaşlığından çıkacağım açıklaması utanç verici'
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'Mehmet Öz'ün Türk vatandaşlığından çıkacağım açıklaması utanç verici'

ABD’nin ünlü doktoru Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato‘ya girmesi halinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıklamasına Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanlığını da yürüten Ciner Medya Grubunun ABD Temsilcisi Ali Çınar‘dan tepki geldi.

1 Saat Önce
2022-03-19 12:42:23
'Mehmet Öz'ün Türk vatandaşlığından çıkacağım açıklaması utanç verici'

Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz'ün, senatör olarak Senato‘ya girmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıklamasına tepkiler sürüyor.

Mehmet Öz'e bir tepki de ABD'deki Türk derneklerinin New York merkezli çatı kuruluşu Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanlığını da yürüten Ciner Medya Grubu'nun ABD Temsilcisi Ali Çınar'dan geldi.

Gazetei Ali Çınar, Mehmet Öz'ün bu açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Mehmet Öz Konusu; Son 1 aydır verdiği demeçler nedeni ile ABD'deki Türkleri ve Türkiye'yi üzmüş durumda. Senatör olursam, Türk vatandaşlığından çıkacağım açıklaması UTANÇ verici. Kongrede çifte vatandaş çok üye var. Nerden geldiğini unutan, Türklüğünden utananları tarihte unutmaz.”

ali

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