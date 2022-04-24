Mehmet Öz ile ilgili dikkat çeken iddia

Siyasete atılan ve ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın da desteğini arkasına alan medyatik doktor Mehmet Öz ile ilgili yeni iddialar ABD medyasında ortaya atıldı.



Pennsylvania eyaletinin temsil eden senatör Pat Toomey'nin emekliye ayrılmasıyla boşalacak senatörlük koltuğu için kolları sıvayan ve geçen haftalarda ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın da desteğini alan Dr. Mehmet Öz ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Siyasete atılmasıyla birlikte hakkındaki iddiaların ve haberlerin de arttığı Dr. Öz'ün Covid-19'a iyi geldiği düşünülen ilaçlar için 8.800 dolar (yaklaşık 124 bin TL) ödediği öne sürüldü. İddiayı ABD'nin önde gelen tabloid gazetelerinden New York Post öne sürdü.

Gazete, Dr. Öz'ün 2020 yılının Mart ayında sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinden 2070 tablet satın aldığını yazdı. O sırada Dr. Öz'ün, bu ilacın corona virüsüne karşı kullanılabileceğine yönelik tanıtım kampanyalarına katıldığı da hatırlatıldı.

TRUMP DA BU İLACI KULLANMIŞTI

O dönemde Dr. Öz'ün açıklamaları Beyaz Saray'ı ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ı da etkilemişti. Trump daha sonra yaptığı açıklamada hidroksiklorokin kullandığını söylemişti. Dr. Öz'ün İletişim Direktörü Brittany Yanick, “Dr. Öz, bu ilacın ağır Covid-19 hastalarında işe yaradığını düşünen doktorlarla o dönemde görüştü. Columbia Üniversitesi'ndeki bir klinik çalışması için bu ilaçları satın aldı” dedi.

Yapılan açıklamada Dr. Öz'ün okuldaki çalışmaya destek olmak için 250 bin dolar ödemeye hazır olduğu fakat üniversitenin bu teklifi reddettiği belirtildi. Dr. Öz'ün satın alınan ilaçları ismini açıklamak istemediği bir hastaneye bağışladığı kaydedildi.

Bir dönem Covid-19 hastalarında işe yaradığı iddia edilen hidroksiklorokinin daha sonra yapılan araştırmalarda etkisinin olmadığı belirlenmişti. Dünya Sağlık Örgütü de bu ilacın kullanılmaması gerektiğini açıklamıştı. .