Mehmet Öz'e bir şokta ABD Yüksek Mahkemesi'nden!

ABD Yüksek Mahkemesi, Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Partinin Senato adayını belirleyecek seçimde postayla kullanılan bazı oyların sayımını askıya aldı.

Yüksek mahkeme, Türk asıllı kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını koyduğu Pennsylvania'daki ön seçimin oy sayımını, üzerinde tarih olmayan oy pusulalarının sayılmasını onaylayan bir alt mahkemenin kararını geçersiz sayarak durdurdu.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Samuel Alito'nun yeni kararı gereği, seçim görevlilerine zamanında ulaşan ancak el yazısıyla tarih konulmayan oy pusulalarının sayılması geçici olarak engellendi.

Ön seçim yarışını az farkla önde götüren Mehmet Öz'ün rakibi Dave McCormick, 24 Mayıs'ta, bazı ilçelerden postalanan ve üzerine tarih yazılmayan oy pusulalarının da sayılması gerektiği yönünde dava açmış, ABD 3. Temyiz Mahkemesinin 20 Mayıs'ta tarihsiz pusulaların da sayılması yönündeki kararını gerekçe göstermişti.

Ayrıca 25 Mayıs'ta, Dr. Öz ile rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5'in altında kalınca oyların otomatik olarak yeniden sayılacağı açıklanmıştı.

Eski Başkan Donald Trump'ın da desteğini alan Dr. Öz, daha önceki açıklamasında tüm işlemlerin sonucunda seçimden galibiyetle çıkacaklarına inandığını açıklamıştı.

Pennsylvania'daki yarışı kazanan isim, Senatoya girebilmek için 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine Cumhuriyetçi Parti adına katılmaya hak kazanacak ve Demokrat Parti'nin kesinleşmiş adayı Lt. Gov. John Fetterman ile yarışacak.