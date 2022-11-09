Mehmet Öz ara seçimlerde hüsrana uğradı!

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Dr. Mehmet Öz, seçimi kaybetti.

ABD'deki Kongre ara seçimlerinde Pennsylvania'da senatör adayı olan Türk kökenli Dr. Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman'a karşı kaybetti.

NBC News'i paylaştığı habere göre Fetterman'ın zaferi kesinleşti.

Seçimi kazanan Demokrat siyasetçi de Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Resmileşti. Pennsylvania'dan bir sonraki senatör ben olacağım. Pennsylvania halkına güvendik ve sizler bizi yüz üstü bırakmadınız. Ben de sizi yüzüstü bırakmayacağım. Teşekkür ederim." .