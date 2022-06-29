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Mehmet Barlas: Erdoğan açık açık Amerika'dan hesap soracak

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Madrid'de bugün başlayacak NATO liderler zirvesinin Türkiye açısından bir iç boşaltma vesilesi olacağını söyledi.

2 Saat Önce
2022-06-29 09:23:24
Mehmet Barlas: Erdoğan açık açık Amerika'dan hesap soracak

Barlas, “Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık Amerika'dan hesap soracak. Erdoğan, Amerika'nın Yunanistan'daki askeri yığınağının Rusya'ya karşı yapıldığını söyleyen Başkan Biden ile yüzleşecek ve bu ülkenin Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere TIR'lar dolusu silahı PKK'ya gönderdiğini de sorgulayacak” diye yazdı.

NATO Zirvesinin Türk dış politikasında bir dönüm noktası olabileceğini söyleyen Barlas, “Çünkü müttefik olarak gördüğümüz ülkelerin, Türkiye'nin aleyhindeki her faaliyeti desteklemeleri artık gizlenemez hale geldi. Her şey göz önünde oluyor. Bakalım bizi ve dünyayı daha neler bekliyor?” ifadelerini kullandı.

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