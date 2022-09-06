Meghan Markle 7 dakikalık konuşmasında 54 kez 'ben' dedi, dalga konusu oldu

Prens Harry ile birlikte Kraliyet unvanlarından vazgeçerek ABD'ye yerleşen Sussex Düşesi Meghan Markle, ‘eşitlik’ten bahsederken 54 kez ‘kendine atıfta bulununca’ İngiliz basının dilinden kurtulamadı.

Prens Harry ile birlikte Kraliyet unvanlarından vazgeçerek ABD'ye yerleşen Sussex Düşesi Meghan Markle, dün akşam Manchester'da düzenlenen ‘One Young World' zirvesinin açılış konuşmasını yaptı. Markle, uzun zaman sonra İngiltere'de halka açık bir etkinliğe katılırken, burada 7 dakikalık bir konuşma yaptı ve ‘cinsiyet eşitliğinin' önemine değindi. Ancak Markle, ‘eşitlik'ten bahsederken 54 kez ‘kendine atıfta bulununca' İngiliz basının dilinden kurtulamadı.

"Anne baba olmak bizi değiştirdi"

Haziran ayında Kraliçe'nin Platin Jübile'sinden sonra ilk kez halka açık bir etkinlikte görülen Markle, kırmızılar içerisinde başladığı açılış konuşmasında ilk olarak “İngiltere'ye geri dönmek çok güzel” dedi ve anne-baba olmanın Prens Harry ve onu ne kadar değiştirdiğinden söz etti. Markle, daha sonra da cinsiyet eşitliğinin önemini vurgulayan yedi dakikalık bir konuşma

gerçekleştirdi.

İngiliz The Sun gazetesi, Düşes'in 7 dakika boyunca tam 54 kere ‘ben' dediğine dikkat çekerken, “41 yaşındaki Meghan, yedi dakika içinde 54 kez kendine atıfta bulundu.” ifadelerini kullandı.

Kırmızı bomba

Markle'ın konuşması kadar zirve için seçtiği kıyafetler de gündem oldu. Konuşmasıyla alay edilen Markle, seçtiği kıyafetler konusunda otoritelerden geçer not almayı başardı.

41 yaşındaki Sussex Düşesi, İngiltere merkezli Another Tomorrow markasından 471 sterlin (9 bin 950 TL) değerinde kırmızı renk bir bluz ve 541 sterlin değerinde (11 bin 424 TL) aynı renk pantolonla göz doldurdu.

Markle, görünüşünü yine aynı renk bir stiletto ile tamamladı. Sussex Düşesi, favori İtalyan markası Aquazzura'nın 620 sterlin yani yaklaşık 13 bin TL değerindeki kırmızı renk topuklu ayakkabılarıyla görünüşünü tamamladı.

İngiliz basını, Meghan'ın kıyafet tercihlerini manşetlere taşırken, “Kırmızı alarm”, “Kırmızı bomba” gibi lakaplar taktı.

Düşes'in 190'dan fazla ülkeden genç liderlerin bir araya geldiği zirvedeki şıklığı toplamda 1632 sterlin yani yaklaşık 35 bin TL değerindeydi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı zirvede Markle, kırmızı şıklığını altın halka küpeler ve yüzüklerle tamamlarken, dalgalı at kuyruğu saçıyla zarif bir görünüm elde etti.