Medvedev: Ukrayna vazgeçse de Rusya savaşa devam edecek

Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Ukrayna NATO'ya katılma arzusundan resmen vazgeçse dahi Moskova’nın devam eden askeri harekâtı durdurmayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, bir Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile belirli koşullar altında görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Rusya, Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmeden önce de Ukrayna'nın NATO üyeliğini kabul etmeyeceğini açıkça belirtti.

Medvedev, Rus haber ajanslarının LCI'ye verdiği demeçten aktardıklarına göre, Ukrayna için NATO'ya katılmaktan vazgeçmek, şu anda hayati önem taşıyor, ancak bu barışı sağlamak için yeterli değil. Rusya, hedefine ulaşana kadar harekâtı sürdürecek” dedi.

Putin, Ukrayna'da Nazizmi ortadan kaldırmak istediğini ifade etmişti. Ancak Reuters'ın haberine göre, Kiev ve Batı, bunun savaşa gitmek için temelsiz bir bahane olduğunu söylüyor.

Rusya ve Ukrayna, işgal başladıktan sonra birkaç defa müzakere yaptılar, ancak bu görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Müzakerelerin yeniden başlamasına dair umutlar ise çok az.

Medvedev, LCI'ye verdiği röportajda, “Söz konusu müzakereler, olayların nasıl gelişeceğine bağlı olacak... Zelenskyi ile daha önce görüşmeye hazırdık” dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev açıklamalarına şöyle devam etti: HIMARS çoklu roketatar gibi Ukrayna'ya tedarik edilen ABD silahları, Rusya için henüz gerçek bir tehdit oluşturmuyor. Ancak Amerika daha uzak mesafelerdeki hedefleri vurabilecek silahlar gönderirse, bu tehdit oluşturabilir. Bir füze 70 kilometrelik bir mesafeye fırlatıldığında, bu bir şeydir. Ama mesafe 300 ila 400 kilometre arasında olduğunda bu daha başka bir şeydir. Bu, Rus toprakları için doğrudan bir tehdit oluşturur.”

Kaynak: Şark'ulAvsat Türkçe .