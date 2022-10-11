Medvedev: Putin, Zelenski'nin siyasi rejimini dağıtmalı

Eski Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ''Ukrayna'daki siyasi rejim dağıtılmalı'' açıklamasında bulundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev, Vladimir Putin'in Ukrayna'da Zelenski'nin siyasi “rejimini” tamamen dağıtması gerektiğini söyledi.

Putin'in, Rusya'yı Kırım'ı ilhak eden Kerç Köprüsü'ne yapılan saldırıyı Zelenski'nin özel kuvvetleri tarafından "terör eylemi" olarak nitelendirmesinden saatler sonra, Pazartesi günü Rus hava saldırıları Kiev'i ve Ukrayna'nın diğer şehirlerini vurdu.

Pazartesi günkü saldırıda füzelerin apartmanlara , çocuk oyun alanına ve sivil köprüye isabet etmesi sonucu en az 11 sivil öldü ve çok daha fazlası yaralandı ve insanları bandajlı ve sokakta kanlar içinde bıraktı.

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