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Medvedev, Putin'in planını ifşa etti

Rusya’nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, yaptığı açıklamada, Putin’in Lizbon’dan Vladivostok'a kadar uzanan açık bir Avrasya inşa etmek istediğini söyledi.

2 Saat Önce
2022-04-06 12:52:38
Medvedev, Putin'in planını ifşa etti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı birinci ayını geride kalırken, Putin'in esas amacıyla ilgili net cevap sağ kolu ve selefi eski Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'den geldi.

Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, yaptığı açıklamada, Putin'in Lizbon'dan Vladivostok'a kadar uzanan açık bir Avrasya inşa etmek istediğini söyledi.

Medvedev, dün gece, Telefgram hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, Putin'in Ukrayna'daki işgali ülkeye barış getirmek için başlattığını vurguladı.

Medvedev, özellikle 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da ‘Rus düşmanlığı'nın başladığını belirtirken bu durumdan ‘Nazileri, katilleri ve işbirlikçileri' sorumlu tuttu.

Medvedev, Putin'in bu yüzden Şubat ayında ülkeyi ‘silahsızlaştırmak' ve ‘Nazilerden arındırmak için' ‘özel askeri operasyon' başlattığını öne sürdü.

‘EN BÜYÜK HEDEFİMİZ…'

Medvedev, “Başta Ukraynalılar olmak üzere herkese barış getirecek bir gelecek ve nihayetinde de Lizbon'dan Vladivostok'a uzanan bir Avrasya inşa etmek amacındayız” ifadeleriyle devam etti.

Batılı gözlemciler, işgali, Putin'in Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa'nın güvenlik çerçevesini yeniden yazma girişimi olarak nitelendiriyor. Daha önce de üst düzey askeri isimler, Putin'in işgal girişimlerinin Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını iddia etmişti.

RUS İMPARATORLUĞU İMASI

Medvedev'in bu açıklamaları da uluslararası kamuoyunda benzer bir etki oluşturdu. Birçok kişi, Medvedev'in “Lizbon'dan Vladivostok'a uzanan bir Rus İmparatorluğu' kurma imasında bulunduğunu dile getirdi.

Medvedev'in bu açıklaması, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birliği Rusya'nın önümüzdeki haftalarda Rusya'nın Donbass'a doğru ilerleyeceği konusunda uyarmasının ardından geldi.

Stoltenberg, Rusya'nın böylelikle ilhak ettiği Kırım ve Ukrayna arasında bir kara köprüsü kurmak istediğini söyledi.

Daha önce de Eski bir NATO komutanı Wesley Clark ve sürgündeki Rus oligark Mihail Khodorkovsky, Putin'in Ukrayna'daki savaşındaki bir sonraki adımının Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın işgali olabileceğini söylemişti. .

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