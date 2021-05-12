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MEB'den ''yüz yüze eğitim'' açıklaması

MEB'den ''yüz yüze eğitim'' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını bildirdi.

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Google News - Timeturk
12.05.2021 22:47:21
MEB'den ''yüz yüze eğitim'' açıklaması

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan