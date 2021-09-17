McKenzie, ABD'nin Kabil'de sivilleri öldürdüğünü kabul etti

CENTCOM Komutanı McKenzie, ABD’nin Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği saldırıda 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Afganistan'da Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitiren 10 kişinin hepsinin sivil olduğunu belirterek saldırıdan dolayı özür diledi.

McKenzie, ABD'nin 29 Eylül'de Kabil Havalimanı yakınında düzenlediği hava saldırısına ilişkin soruşturmanın sonucunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, "Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/K ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor." ifadesini kullandı.

McKenzie, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik tehlikeyi anında engellemek içindi. Ben yürekten bir özür diliyorum. Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

İHA saldırısı

BBC'nin yayın ortağı CBS'e konuşan McKenzie, ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 10 sivilin öldüğünü kabul ettiğini söyledi.

McKenzie, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucu 29 Ağustos'ta düzenlenen İHA saldırısında bir yardım görevlisi ile ailesinden 7'si çocuk 9 kişinin öldüğünü belirlediklerini ifade etti.

Çocuklardan en küçüğü 2 yaşındaydı.

ABD'nin Kabil Havalimanı'nın kuzeyindeki bir mahalleye İHA ile düzenlediği saldırıda aynı aileden pek çok kişi ölmüş, ancak olayla ilgili birçok soru cevapsız kalmıştı.

ABD ordusu, IŞİD'in Afganistan koluyla bağlantılı olduğundan şüphe edilen bir araca saldırı düzenlediklerini ve saldırının ardından yakındaki insanların zarar görmüş olabileceğini söylemişti.

Ailenin saldırıdan sağ kurtulan yakınları BBC'ye, ailenin evinin önüne park edilmiş haldeki araç havaya uçtuğunda aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

AA-BBCTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.