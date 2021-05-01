McGurk'ün de yer aldığı ABD’li heyet Orta Doğu turuna çıkıyor

ABD heyetinin, BAE, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği bildirildi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk'ün de yer aldığı ABD delegasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, delegasyonda McGurk'ün yanı sıra Bakanlık Danışmanı Derek Chollet ile Dışişleri ve Savunma Bakanlığından diğer yetkililer bulunuyor.

1-7 Mayıs'ta Abu Dabi, Amman, Kahire ve Riyad'ı ziyaret edecek delegasyonun ajandasında ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra ABD'nin bu ülkelerle olan güvenlik iş birliği konularının ve Yemen'deki son durumun ele alınacağı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.