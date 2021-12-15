McGurk: ABD, Irak topraklarını çevre ülkelere karşı kullanmayacak

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Irak ziyaretini dün tamamladı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Areci'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre ABD'li yetkili ülkesinin, Irak topraklarını, semalarını ve karasularını çevre ülkelere karşı saldırmak için kullanmayacağını söyledi. McGurk, bu ziyareti, Irak hükümetinin geçtiğimiz Perşembe günü ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'un Irak'taki askeri operasyonlarının sona erdiğini duyurmasının ardından gerçekleştirdi.

McGurk'ü kabul eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Areci'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre ABD'li yetkili, Uluslararası Koalisyon'un muharip güçlerinin Irak'tan çekilmesi hakkında yaptığı yorumda, ülkesinin Irak'la yaptığı Stratejik Çerçeve Anlaşması'nın sonuçlarına bağlı olduğunu söyledi. McGurk, “Anlaşma çerçevesinde, Irak toprakları, semaları ve karasularını çevre ülkelere saldırmak için kullanılmayacak” dedi.

ABD'nin hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığına, ortak düşmanın terör örgütü DEAŞ olduğuna işaret eden McGurk, egemen bir Irak hükümeti ve güçlü bir Irak'ın, ABD'nin çıkarına olduğunu vurguladı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Areci ise diğerleriyle diyalogun önemli olduğunu ve Irak hükümetinin herkesle çalıştığını söyledi. Ateşkesin ülkenin çıkarına olduğunu ifade eden Areci, “Irak, mevcut süreci atlatarak güvenlik ve istikrarını sağlamlaştırma ve her alanda yeteneklerini güçlendirme yolunda ilerlemeye çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

McGurk, Irak'ta Cumhurbaşkanı Behram Salih ile de görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin, Stratejik Çerçeve Anlaşması aracılığıyla ortak çıkarlara ulaşılması amacıyla çeşitli siyasi, ekonomik, kültürel ve çevresel alanlarda ilerleme sağlanacak şekilde geliştirilmesinin ele alındığı belirtildi. Açıklamaya göre Uluslararası Koalisyon'un muharip rolünün sona erdirilmesi ve Irak güvenlik güçlerinin danışmanlık yoluyla yeteneklerinin güçlendirilmesi de görüşmede değinilen konular arasındaydı.

Açıklamada, Salih ve McGurk'ün, bölgedeki mevcut krizlerin etkisiz hale getirilmesi, gerilimlerin azaltılması ve çatışmaların önlenmesi için diyalog ve vizyonları bir birine yaklaştırmanın yollarının desteklenmesinin yanı sıra bölgesel ortak çıkarların geliştirilmesi gerektiğini vurguladıkları belirtildi. Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Salih, Irak'ın, bir istikrar ve uzlaşı unsuru olduğu ve bölge ülkeleri ile halkları için güvenlik ve istikrar sağlayacak şekilde ekonomik, ticaret ve kalkınma çabalarına bağlılığı temsil ettiği için bölgede önemli ve merkezi bir rolü olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı açıklamada, McGurk'ün Irak'a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret sırasında çok sayıda siyasetçi ve güvenlik yetkilisi ile istişarelerde bulunduğunu söyledi. McGurk'ün Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Mustafa el-Kazımi ve eski Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştüğünü belirten Horne, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve diğer üst düzey liderlerle de görüştüğünü aktardı.

McGurk, Başkan Joe Biden'ın Irak hükümetiyle Stratejik Çerçeve Anlaşması'na olan bağlılığını teyit etti. Artık Irak'ta muharip görevdeki ABD güçlerinden kalmadığını belirten McGurk, bu geçişin, DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelenin başını çeken Peşmerge güçleri de dahil olmak üzere Irak güvenlik güçlerinin kaydettiği büyük ilerlemeyle mümkün olduğunu belirtti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.