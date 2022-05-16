McDonald's Rusya'dan çıkıyor

McDonald's 30 yıldan uzun süredir faaliyet gösterdiği Rusya pazarından çıkacağını duyurdu.

McDonald's Corporation yaptığı açıklamada, Rusya pazarından çıkma ve operasyonlarını satma sürecini başlattığını ifade etti.

Şirket, Rusya'daki mağazalarını 8 Mart'ta kapatmış ve faaliyetlerini askıya almıştı.

Yapılan açıklamaya göre McDonald's Rusya'daki mağazalarını yerel bir alıcıya satacak. Mağazalar McDonald's adını, logosunu, markasını ve menüsünü kullanmayacaklar.

McDonald's Rusya'daki marka haklarını elinde tutmaya devam edecek. .