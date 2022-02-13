Mazlum Kobani: “ABD olmadan Suriye’de siyasi çözüm olmaz”

PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin lideri 'Mazlum Kobani' lakaplı Abdi Feyzi Şahin, 'ABD olmadan Suriye'de siyasi çözümün olmayacağı inancındayız. Siyasi bir çözüme ulaşmak için ABD'nin kalması gerekiyor ve onların (ABD) bu konuda rol oynaması gerekiyor.' dedi.

PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin lideri 'Mazlum Kobani' lakaplı Abdi Feyzi Şahin, IŞİD lideri Kureyşi'nin öldürülmesine rağmen IŞİD tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Kobani ayrıca, Suriye rejiminin 2011 öncesine dönmek istediğini, fakat bunun mümkün olmadığını kaydederek Suriye'de siyasi bir çözüm için ABD güçlerinin Suriye'de kalmaları gerektiğini kaydetti.

Associated Press'e bir röportaj veren Abdi Şahin, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin kontrolü altındaki bölgelerde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güçlerinin varlığının Suriye krizinin çözümü noktasında önemli olduğunu kaydetti.

ABD'nin rol oynaması gerektiğini belirten Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD olmadan Suriye'de siyasi çözümün olmayacağı inancındayız. Siyasi bir çözüme ulaşmak için ABD'nin kalması gerekiyor ve onların (ABD) bu konuda rol oynaması gerekiyor. Bizim görüşümüz bu. Yani ABD'nin rolü sadece IŞİD ile mücadele değil. Elbette bu da önemli ama siyasi çözüme ulaşmak için en çok onlara ihtiyaç var. Çünkü IŞİD'i ‘siyasi bir durum' olmadan yenmek mümkün değil. IŞİD'i yenmenin ve onu ortadan kaldırmanın tek şartı siyasi bir çözümün bulunmasıdır."

“Şam 2011 öncesine dönmek istiyor, bu mümkün değil”

Şam rejiminin sahadaki mevcut durumu kabul etmeleri gerektiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Suriye rejimiyle siyasi bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Bazı temaslarımız bulunuyor, zaman zaman bizimle iletişime geçiyorlar. Ama bir anlaşmayı kabul edecek noktaya gelmediler. Suriye rejimi 2011'e, 2011'deki olaylardan önceki zamana geri dönmek istiyor, fakat bu mümkün değil. Ayrıca onlara 2011'den önceki duruma dönmemizin imkansız olduğunu söyledik.

Sahadaki şu an mevcut durumu kabul etmek zorundalar. Bu noktada uluslararası toplumun yardımcı olması gerekir. Suriye rejiminin önceki durumu değil, mevcut durumu anlamasını ve dikkate almasını sağlaması gerektiğine inanıyorum.”

“Kureyşi'nin öldürülmesi IŞİD'in bittiği anlamına gelmiyor”

IŞİD'in Haseke'deki saldırına ilişkin konuşan Şahin, liderleri Kureyşi öldürülse de bunun örgütün yok edildiği anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Şahin şu ifadeleri kullandı:

“IŞİD, Haseke'de hapishane saldırısıyla yeni bir adım atmak, var olduğunu, askeri gücü olduğunu, saldırı yapabileceğini göstererek yeni bir aşamaya geçmek istedi. Ancak Ebu İbrahim el-Kureyşi'nin öldürülmesi, bunların tamamını boşa çıkardı. Güçlerini ve morallerini bozdu, asıl nokta bu. Ancak bu IŞİD'in çok zayıf düştüğü ve artık savaşamayacağı anlamına gelmiyor; hayır, öyle bir şey yok. Çünkü IŞİD artık eskisi gibi merkezi değil. ‘Desantralizasyon' ilkesine göre çalışır. Yani Halife'nin rolü eskisi gibi saha bazlı bir rol değil."

“Uluslararası güçlerin başarısızlığı söz konusu”

IŞİD'in cezaevi saldırıyla ilgili olarak uluslararası toplumun başarısızlığına dikkat çeken Kobani, cezaevinin güvenli olmadığını daha önce belirttiklerini aktardı:

“Tarafımızdan kaynaklı bazı başarısızlıklar ve hapishanede bazı eksiklikler oldu, ancak diğer sebep bizimle ilgili değil. Uluslararası güçlerin başarısızlığıdır. Bunu belirtmemiz ve buna dikkat çekmemiz gerekir. Uzun zamandır herkese bu hapishanenin güvenli olmadığını söylüyoruz. Bu hapishanede daha önce IŞİD'in iki ayaklanması daha oldu ama biz onları kontrol altına almayı başardık ve bunu herkes biliyor. O cezaevi esasında bir okuldu, hapishane değil ve IŞİD'i orada tutuyoruz.”

Kaynak: Rudaw .