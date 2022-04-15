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TIMETURK / DÜNYA / ''Mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul'a gelmesi mümkün değil''

''Mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul'a gelmesi mümkün değil''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karadeniz'deki mayınlara ilişkin açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2022-04-15 11:34:55
''Mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul'a gelmesi mümkün değil''

Mayınların Ukrayna tarafından serbest bırakılmasının garip geldiğini belirten Karaismailoğlu "Sürekli mayın tarama gemileri dolaşıyor. Tabi bu da bir endişe yaratıyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karadeniz'de İstanbul yakınlarında bulunan mayınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul yakınlarına kadar gelmesi mümkün değil." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Her iki tarafta farklı şeyler söylüyor ama o mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul yakınlarına kadar gelmesi mümkün değil çünkü Ukrayna'daki mayınların serbest bırakılması bize garip geliyor. O yüzden sürekli mayın tarama gemileri dolaşıyor. Tabi bu da bir endişe yaratıyor." ifadelerini kullandı.

"BEKLEYEN 22 GEMİMİZ VAR"

Bakan Karaismailoğlu açıklamasının devamında "Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahilinde bekleyen 22 tane gemimiz var. Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor. Başlarda 200'ün üzerinde mürettebat vardı. Bunların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 tane daha mürettebat var ama onlar tahliye talebinde bulunmadılar." diye konuştu. .

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