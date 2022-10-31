Mavi tık alan hesapları üzecek haber! Elon Musk'tan ilk hamle geldi...

Twitter’ı satın alan Elon Musk’tan ilk hamle, mavi tık alan kullanıcılar için geldi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci aylar süren zorlu sürecin ardından tamamlandı.

Twitter'ı alır almaz üst düzey yöneticilerin işine son veren Elon Musk'tan yeni bir hamle geldi. The Verge'de yer alan habere göre, Musk, tanınmış kişi ve kuruluşlara sunduğu doğrulama özelliği (mavi tık) için ücret almaya hazırlanıyor.

AYDA 20 DOLAR

Elon Musk'ın mavi tık alan kullanıcılardan 20 Dolar(372 TL) isteneceği belirtiliyor.

Musk'ın Twitter ekibinden söz konusu değişikliği 7 Kasım'a kadar aktif hale getirmelerini istediği bilgisine yer verildi.

Musk konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapmasa da 'Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor' tweet'i ile söz konusu değişikliğe işaret etti.