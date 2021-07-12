Mavi kelebekler sayesinde Srebrenitsa’da birçok mezara ulaşıldı

Bosna Hersek'te mavi kelebeklerin sayısı savaştan sonra ilginç bir şekilde artmasının nedeni ortama çıktı. Çok geçmeden anlaşıldı ki toplu mezarların üzerinde yetişen bir bitkiye geliyorlardı. Onları takip ederek Srebrenitsa’da birçok mezara ulaşıldı. O gün bugündür mavi kelebekler hep acıyı ve ayrılığı anımsatır.

Bosnalı Müslümanların Sırplar tarafından vahşice öldürülmesinin ardından cesetlerinin gizli bir şekilde toprak altına gömülmesi kaynaklarda sıkça karşımıza çıkan bir gerçektir. Bu cesetler, toplu mezarların bulunduğu bölgede muhafaza edilmek istenirken uluslar arası tarafta da mevcut vahşetin bilinirliğinin azaltılması hedeflenir. Ancak hikâye beklenildiği gibi tamamlanmayacaktır. Doğa, insana yaptığı sürprizlerden birini gerçekleştirmenin farklı bir yolunu tutar. Cesetler, muhafaza edildikleri gizli bölgede Artemis adında çiçekleri beslemeye çoktan başlamıştır. Çiçeklerin günden güne yetişmesi ve artması sonucunda ise sadece Artemis kokusuna gelen ve bundan beslenen mavi kelebeklerin bölgede birikmesi dikkat çeker. Mavi kelebeklerin bölgede birikmesi öncelikle farklı bir doğa olayı gibi algılanır. Bunun kaynağını anlamak isteyen araştırmacılar ise bölgede toplanarak çalışmalarına başlar. Kaynağın ne olduğu çok zaman geçmeden anlaşılır. Toplu Mezar Enstitüsü'nün yaptığı bu çalışma neticesinde bölgede yirmi binden fazla cesedin olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucunda ise Srebrenitsa, artık hüzünlü hikâyesini bir kelebeğin kanadına sığdırarak tarih sahnesinde varlığını koruyacaktır...

Mavi kelebekler, Bosna – Hersek coğrafyasında, masum ölülerin ruhlarını temsil eden özel bir yere sahip olmuştur. Bu dokunulması artık güç insanlar, kelebeklerin kanatlarında var olarak dünya tarihine büyük dersler vermek için çırpmaya devam ederler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.