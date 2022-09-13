'Maske' cinayetinde ömür boyu hapis cezası
Almanya'da geçen yıl, kendisine koronavirüs maskesi takmadan satış yapamayacağını söyleyen kasiyeri öldüren kişi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
2022-09-13 12:44:05
Almanya'da Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi, 18 Eylül 2021'de Idar-Oberstein kentinde, benzin istasyonunda kendisine maske takmadan satış yapamayacağını belirten 20 yaşındaki kasiyeri öldüren kişiyi ömür boyu hapse mahkum etti.
Alman vatandaşı sanığın, genç kasiyerin kendisine COVID-19 maskesi olmadan satış yapmamasına sinirlenerek evdeki silahını alıp geldiği ve kasiyeri vurduğu belirtildi. AA
YORUMLAR (0)