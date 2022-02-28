Masadan ‘2. Tur’ kararı çıktı! Ukrayna ve Rusya'dan ilk açıklamalar

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, taraflar arasında ilk görüşme yapıldı. İkinci tur görüşmeler için heyetlerin danışma amaçlı olarak önce başkentlerine dönecekleri belirtildi.

İkinci tur görüşmelerin yakın gelecekte yapılacağı açıklandı. Görüşmenin ardından Ukrayna'dan yapılan ilk açıklamada Rusya'nın hala aşırı önyargılı olduğu aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sürerken iki ülke arasında ilk görüşme gerçekleştirildi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.

Heyetlerin ikinci tur görüşmelerden önce, hükümetlerine danışmak için başkentlerine dönecekleri belirtildi.

GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN İLK AÇIKLAMALAR

Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıkladı.

Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" dedi.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” dedi.

İKİNCİ GÖRÜŞME BELARUS-POLONYA SINIRINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Müzakere sürecinin devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını vurgulayan Medinskiy, “Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir sonraki toplantısı önümüzdeki günlerde Belarus-Polonya sınırında gerçekleşecek” diye konuştu.

Medinskiy, yapılacak diğer görüşme öncesinde her heyetin ülkesinin devlet başkanı ile istişare edeceğini sözlerine ekledi.

Belarus Dışişleri Bakanı Vlaimir Makey de Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri son derece önemli bulduğunu vurgulayarak, "Heyetlerin kapanış açıklamalarından, temkinli ve iyimserlik uyandıran bazı anlaşmalara varıldığını görebilirsiniz. Bunun Belarus topraklarında gerçekleşmesinden memnunuz çünkü Belarus, tüm krizleri ve sorunları çözmenin yollarını bulmak için her şeyi yapmaya hazır" diye konuştu.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI YARDIMCISI ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bununla birlikte, Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı, ABD'li büyükelçi ile görüştü.

Üst düzey bir ABD'li yetkili yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin önümüzdeki günlerde Kiev'i kuşatmaya çalışmasının beklendiğini ve şimdiye kadar şehirdeki yavaş ilerlemeleriyle ilgili hayal kırıklıklarından dolayı daha agresif hale gelebileceklerini söyledi.

Yetkili, "Önümüzdeki günlerde ilerlemeye devam etmek ve şehri kuşatmaya çalışmak isteyeceklerini umuyoruz" diyen yetkili, Rus birliklerinin yaklaşık Kiev şehir merkezinden yaklaşık 26 km uzaklıkta olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan, ilk görüşmeler için seçilen adres ise Kiev yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus sınırı oldu.

Ukrayna heyetinde, Ukrayna Savunma Bakanı, iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisi lideri ve Dışişleri Bakan Yardımcısı yer aldı. Rusya heyetinde de Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Belarus Büyükelçisi Boris Grızlov ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski iki ülkeden temsilcilerin Belarus'ta görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

'UKRAYNA'DAN ÇEKİLİN TALEBİ'

Ukrayna medyası, Kiev heyetinin müzakerede Kırım ve Donbass dahil tüm Rus güçlerinin ülkeden çekilmesini talep ettiğini belirtti.

Müzakerede Ukrayna heyetinin başkanlığını Savunma Bakanı Oleksii Reznikov (soldan ikinci) yürütüyor. Müzakerede Ukrayna heyetinin başkanlığını Savunma Bakanı Oleksii Reznikov (soldan ikinci) yürütüyor.

'RUSYA ANLAŞMAYA İSTEKLİ'

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı.

Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

Pripyat ırmağı bölgesi Belarus ile Ukrayna sınırında bulunuyor. Pripyat ırmağı bölgesi Belarus ile Ukrayna sınırında bulunuyor.

Rusya ordusunun bir kısmı Belarus'tan Ukrayna'ya saldırmıştı. Kiev yönetimin bu nedenle Belarus'ta tarafsız bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Ukrayna lideri güvenlik konusunda güvence aldığını söyledi.

MÜZAKERE MASASI

Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin yürütüldüğü masayı paylaştı. Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin yürütüldüğü masayı paylaştı.

Zelenski, "Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi" diye konuştu.

RUS HEYETİ BELARUS'TA

Rus heyeti görüşme için adres gösterdiği Belarus'ta vardıktan sonra Kiev'den gelecek yanıtı beklemeye başlamıştı. Ukrayna heyeti de öğle saatlerinde görüşmenin yapılacağı yere ulaştı. Ukrayna Heyetine Savunma Bakanı Oleksii Reznikov başkanlık ediyor.

Ukrayna, ateşkes ve Rus birliklerinin topraklarından hemen çıkarılmasını istiyor.

Ukrayna heyetinde, Ukrayna Savunma Bakanı, iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisi lideri ve Dışişleri Bakan Yardımcısı yer aldı. Rusya heyetinde de Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Belarus Büyükelçisi Boris Grızlov ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy yer aldı.

NTV .