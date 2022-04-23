Mars’ta kullanmak için üre ve bakteriden 'uzay tuğlası' geliştirildi

Mars’ta kurulacak yerleşimlerde kullanılması amacıyla yeni bir 'uzay tuğlası' geliştirildi. Tuğlanın içeriğinde üre ve bakteriler yer alıyor.

Onlarca yıldır hazırlıkları sürmekte olan Mars yolculuğu ve sonrasında bir koloni kurma çabası, Hindistan'da geliştirilen bir tuğla üretim tekniğiyle yeni bir imkâna daha kavuşmuş gibi görünüyor. Hindistan Bilim Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, PLOS ONE dergisinde yayınlanan bir araştırma makalesinde, Hindistan Uzay Ajansı ile ortak yürütülen bir araştırma kapsamında geliştirdikleri tuğla üretim tekniğini aktardılar.

Gazete Duvar'a göre; ayrıntıları paylaşılan teknik, Mars'ta barınaklar inşa etmek amacıyla Mars toprağı, bakteriler ve memeli hayvanların idrar yoluyla vücuttan attığı bir atık olan üreyi kullanarak Kızıl Gezegen'de tuğla üretmeyi amaçlıyor. Ekip, tuğlaları üretmek için üre, kimyasal nikel klorür ve Sporosarcina pasturii bakterisi ile karıştırılan işlenmiş guar fasulyesinin bir ürünü olan guar zamkından yapılmış bir bulamaç oluşturdu. Bu karışım harmanlandıktan sonra herhangi bir şekle sahip kalıplara dökülebiliyor.

BETON KADAR SAĞLAM

Döküm kalıplarında birkaç gün kalan karışım, gerçekleşen kimyasal tepkime sonucunda Dünya'daki temel yapı öğelerinden biri olan beton kadar güçlü bir yapıya kavuşuyor. Karışımda bulunan üre ve bakteriler etkileşime girerek ürenin yumurta kabuğu ve kabuklu deniz hayvanlarının iskeletleri gibi biyolojik yapılarda rastlanan kalsiyum karbonat kristallerine dönüşmesine neden oluyor. Ardından gelen birkaç farklı reaksiyonla birlikte, karışım sert ve dayanıklı bir hale geliyor.

Araştırma ekibinde yer alan ve makine mühendisliği bölümünde doçent olan araştırma ortak yazarı Aloke Kumas, “Mars toprağı, organizmalar için zehirlenmeye yol açacak kadar çok demir içeriyor. Başlangıçta bakterilerimiz hiç büyümedi. Nikel klorür eklemek, toprağı bakteriler için uygun hale getirmenin en önemli adımıydı” diye özetliyor. Ekibin yeni hedefi, ürettikleri tuğlaları Mars koşullarının yaratıldığı bir laboratuvar ortamında atmosfer ve yerçekimi özelliklerine karşı testten geçirmek. .