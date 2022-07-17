Mars'ta kafa karıştırıcı garip cisim!

Perseverance keşif aracının Mars'ta rastladığı garip ve kafa karıştırıcı cisimlere bir yenisi daha eklendi.

Mars'ta keşiflerine devam eden NASA'nın Perseverance aracı, geçtiğimiz günlerde dolanmış bir ip şeridine benzeyen garip bir cisim daha buldu. Ancak ilk bakışta heyecan yaratıcı gibi görünse de, çok basit bir açıklaması var gibi görünüyor.

Görüntü, Perseverance aracı ilerlerken veya robot kolunu kullanırken aracı korumak için etrafı izleyen ön taraftaki tehlike önleme kameralarının birinden geliyor. Bu dolanmış malzemenin en olası açıklaması olarak görevden kaynaklanan enkaz gösteriliyor. Perseverance, iniş ekipmanının kalıntılarını yakından ve uzaktan gördü. Keşif aracı, bu örneklerin birinde Haziran ayında bir kayaya sıkışmış küçük bir termal battaniye parçası bile görmüştü.

Keşif aracının Şubat 2021'de Mars'a ulaşması oldukça dramatik bir olaydı. İniş aşaması, tekerlekli laboratuvarı güvenli bir şekilde yüzeye ulaştırdı ve daha sonra güvenli bir mesafede yere çarpmak için kayarak iniş noktasından uzaklaştı. Perseverance bu çarpmayı gördü ve ekipman parçalarının geniş bir alana nasıl yayılmış olabileceğini tahmin edebilirsiniz.

Bu garip cisme daha uzaktan baktığımızda, keşif aracının tekerleklerinden biri ve robotik kolun ucuna göre boyutunu görebiliyoruz. Perseverance, eski mikrobiyal yaşam belirtileri aramak için en önemli nokta olarak gösterilenJezero Krateri'nde araştırmalarını sürdürüyor…

Kaynak: chip.com.tr