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TIMETURK / DÜNYA / Mars'ta dikkat çeken görüntü! Kütük şeklinde krater

Mars'ta dikkat çeken görüntü! Kütük şeklinde krater

Mars'ın kuzey yarımküresindeki kütüğe benzeyen kraterin fotoğrafı paylaşıldı.

3 Saat Önce
2022-01-31 09:17:09
Mars'ta dikkat çeken görüntü! Kütük şeklinde krater

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) uzay aracı ExoMars Trace Gas Orbiter tarafından Haziran 2021'de kaydedilen fotoğraf, yeni yayımlandı.

Kraterdeki halkaların Mars'a dair daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabileceği açıklandı.

ESA-Roscosmos-CaSSIS

Acidalia Planitia'daki kraterin yıl boyunca donuk vaziyette olabileceği ve su buzu içerebileceği aktarıldı.

Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars, en sıcak aylarda dahi dondurucu seviyede soğuk olabiliyor. .

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