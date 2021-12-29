DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Akdeniz’de 5,5 büyüklüğünde deprem
Yılbaşında İstanbul'da yağmur var mı? 1 Ocak'ta İstanbul'da hava yağmurlu mu?
Plüton'un yüzeyinde keşfedilen gizemli şekillerin sırrı çözüldü
İslam Memiş'ten yüksekten dolar ve altın alanlara müjdeli haber!
Gözler bugünkü kripto para toplantısında! Yasal çerçeve getirilecek
İngiltere'de vaka sayısı rekor kırdı
Mark Zuckerberg sanal olmayan bir arazi daha aldı
Berlusconi cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor
Sisi'den Mısır'da ilginç yasak
Gannuşi'den 'diyalog' çağrısı
14 Ocak tarihine dikkat! ''Tehlikeli'' köpekler sokaklara bırakılabilir
Sağlık çalışanlarına müjde! 6 ay daha uzatıldı
Merkez Bankası’ndan altın hesabını TL'ye çevirene destek!
14 yaşındaki kız, 'dünyanın en güvenli ülkesi' dediği ABD'de polis kurşunuyla öldü
Gannuşi'den 'Tunus'un geleceğini belirleyecek kapsamlı diyalog' çağrısı

TIMETURK / DÜNYA / Mark Zuckerberg sanal olmayan bir arazi daha aldı

Mark Zuckerberg sanal olmayan bir arazi daha aldı

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yerel halk karşı gelse de Hawaii'nin Kauai adasında bir arazi daha aldı.

37 Dakika Önce
2021-12-29 08:23:38
Mark Zuckerberg sanal olmayan bir arazi daha aldı

Zuckerberg, bir rezervuar ve balta girmemiş bir orman da dahil olmak üzere toprakların mülkiyetini üstlenen yerel halkın protestolarına rağmen Hawaii'nin Kauai adasında 110 dönümlük bir arazi daha satın aldı.

Sosyal medya kralı ve eşi şu anda adada bin 400 dönüm araziye sahipler ve bu arazilerin çoğu tarım ve koruma arazilerini içeriyor.

Yerel basında bu hafta çıkan haberlere göre, 100 milyon dolarlık Ko'olau Çiftliği'ne en son eklenenler arasında, 2006'da 40 gün süren yağmurdan sonra bir barajın çöktüğü ve yedi kişinin öldüğü Ka Loko rezervuarı da yer alıyor.

Milyarder daha önce Kauai'yi “sömürgeleştirmeye” çalışmakla suçlandı.

Çift, 2014'te adadaki ilk malikanelerini satın almalarının ardından, yerlilerin ve gezginlerin sevdiği bir yer olan Pila'a plajına, 707 dönümlük duvar inşa etti.

Zuckerberg daha sonra kiracı çiftçileri topraklarından çıkarmaya çalışmakla suçlandı, üç yıl sonra nihayet vazgeçti ve yerel gazetede devralma girişimi için özür diledi.

Zuckerberg'ler, Nisan ayında 53 milyon dolara 600 dönümlük ek bir arazi satın alarak Kahu'aina Plantation ve Larsen Beach'in çoğuna da sahip oldular.

"Mark Zuckerberg'i Kauai'yi Kolonileştirmekten Durdur" talebinde bulunan imza kampanyasına 1 milyondan fazla kişi imza attı.

Kaynak: Haber Global

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş