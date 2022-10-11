'Mark, beni nasıl Instagram'dan atarsın?'

Ü﻿nlü Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West'in, yahudi karşıtı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Twitter ve Instagram hesaplarına erişimi engellendi.

Geçtiğimiz günlerde rap şarkıcısı Diddy'nin Yahudiler tarafından kontrol edildiğini paylaşan West'in ilk olarak Instagram hesabı donduruldu.

Bunun üzerine Twitter'a yönelen West, yaptığı ikinci bir paylaşımın ardından tekrar bloke edildi.

Instagram ve Twitter, West'in paylaşımlarını sildi ve ünlü rapçinin nefret söylemi politikalarını ihlal ettiğini belirtti.

"Beyaz hayatlar önemli" tişörtü

Kanye West, Eylül'ün son haftasında gerçekleşen Paris Moda Haftası'nda "Beyaz hayatlar önemli" sloganlı bir tişört giydiği için eleştirilmişti.

West'in düzenlediği YZY adlı moda gösterisi sırasında Bob Marley'in torunu Selah Marley de aynı sloganı içeren bir kıyafet giydi.

Hakaretle Mücadele Birliği, bu sloganı beyaz üstünlükçü "nefret söylemi" diye nitelendiriyor.

Slogan ilk 2015 yılında Siyah Hayatlar Önemlidir hareketine tepki olarak kullanılmıştı.

West bu sloganı kullanması tepkilere neden oldu.

Diddy, İnstagram hesabında paylaştığı videoda bu sloganı desteklemediğini söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"O tişörtü satın alma, giyme, dalga geçme. Bu şaka değil."

Ardından West, Diddy ile yazışmalarından bir görüntü alıp kendi hesabında paylaştı.

West bu yazışmada "Konuşmamız hoşuma gitmedi. Tişörtleri satıyorum. Kimse paramla benim arama giremez" ifadelerini kullandı.

Diddy'nin bu konuşmayı sonlandırma çağrısının ardından West şu paylaşımı yaptı:

"Beni araman için sana komut veren Yahudilere bunu örnek olarak göstereceğim. Kimse beni tehdit edemez ve etkileyemez."

Bu paylaşımın ardından Instagram hesabı dondurulan West daha sonra Twitter'da kendisiyle Meta kurucusu Mark Zuckerberg'in fotoğrafını paylaştı.

West fotoğrafın altına, "Mark, şuna bak. Beni nasıl Instagram'dan atarsın?" yazdı ve bir sonraki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam biraz yorgunum ama uyandığımda Yahudilere 'death con 3' seviyesinde yanıt vereceğim. İşin komik tarafı şu ki benim anti semitik olmam mümkün değil çünkü siyahlar aslında Yahudi."

'Death con 3' sözünün ulusal güvenlik tehdidinin yoğunluğunu gösteren seviyeleri ifade eden askeri bir terimden esinlenerek yazıldığı düşünülüyor.

West'in paylaşımları silindi ve hesabına erişimi engellendi.

İsmini Ye olarak değiştiren West'e birkaç yıl önce bipolar hastalığı teşhisi kondu.

West hastalığıyla ilgili sık sık konuştu.

Sanatçı daha önce de buna benzer tartışmalı açıklamalar yaptı, ancak son çıkışının profesyonel hayatını etkileyebileceği düşünülüyor.

Adidas, Paris Moda Haftası'ndan sonra sanatçıyla olan sözleşmesini gözden geçirdiğini belirtti.

Şirket aynı zamanda West'in Adidas ayakkabılarından memnun kalmadığına dair paylaşımlarının da bu kararda etkili olduğunu söyledi.

Tişört "komikti"

Geçen hafta West, Fox News sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı uzun bir röportajda dini inançlarını, 2021'de hayatını kaybeden tasarımcı Virgil Abloh ile ilişkisini, kürtaj karşıtı düşüncelerini ve siyasi hedeflerini konuştu.

"Beyaz hayatlar önemli" tişörtü ile ilgili sorulan soruya ise West, "komikti ve yapılması gerekiyordu" yanıtını verdi.

West, "Beyaz hayatların önemli olduğunu düşündüğüm için tişörte bunu yazdım" dedi.

Carlson tişört olayının neden bu kadar tepki çektiğini sorduğunda ise sanatçı, ona söylendiği gibi davranmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Kimliklerimizi bizden alan ve bizi bir renk ile sınıflandıran insanlar aynı zamanda bize Siyah olmanın ne demek olduğunu söyledi."

BBCTürkçe .